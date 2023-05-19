Джейхун Байрамов о пост-конфликтном урегулировании между Азербайджаном и Арменией

Сегодня будет возможность проговорить ряд вопросов по пост-конфликтному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы очень высоко оцениваем организацию данной встречи и ту наметившуюся позитивную динамику в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Я имею в виду достаточно тесные контакты в мае. Думаю, что сегодня будет возможность и на двусторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношения к пост-конфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном по различным трекам, а также обсудить и двусторонние контакты, двустороннюю повестку дня между Азербайджаном и Россией", - сказал он.

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