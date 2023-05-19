Встреча между главами МИД Азербайджана, России и Армении пройдет сегодня

Трехсторонняя встреча Мирзоян-Лавров-Байрамов состоится во второй половине дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-служба МИД РФ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем вступительном слове на встрече с министром ИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.