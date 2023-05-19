Лавров об ожиданиях о переговорах между главами МИД Азербайджана и Армении

Рассчитываю, что прямой диалог глав МИД Азербайджана и Армении позволит достичь дополнительных результатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"В трёхстороннем формате я бы предложил посмотреть на обсуждение всего комплекса вопросов нормализации азербайджано-армянских отношений и согласование дальнейших шагов при учете тех возможностей, которые есть у РФ, которые мы можем использовать, чтобы этому содействовать", - сказал он.

Глава МИД России отметил, что в трехсторонних заявлениях содержится, по сути дела, дорожная карта для достижения устойчивых решений.

"Мы анализировали ситуацию вокруг Южного Кавказа. Считаю, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует. Мы всецело заинтересованы в том, чтобы в этом регионе была стабильность, мир. Здесь напрямую завязаны российские интересы и мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены", - сказал он.