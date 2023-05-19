Кремль рассчитывает организовать встречу лидеров Азербайджана и Армении

Кремль рассчитывает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе приедут в Москву.

Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Рассчитываем, что Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пашинян на следующей неделе будут в Москве", - сообщил Дмитрий Песков.