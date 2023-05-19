Необходимо согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Необходимо разблокирование экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, но и конечно, согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией, над которым идет активная работа.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Он также отметил важность развития контактов по так называемой "второй дорожке" - по линии экспертов, общественных организаций, парламентариев.



"Опыт такой был и считаю, что он весьма важен в качестве дополнительного шага для укрепления доверия", - сказал он.