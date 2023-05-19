https://news.day.az/politics/1565806.html Необходимо согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией – Лавров
Он также отметил важность развития контактов по так называемой "второй дорожке" - по линии экспертов, общественных организаций, парламентариев.
Необходимо согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией – Лавров
Необходимо разблокирование экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, но и конечно, согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией, над которым идет активная работа.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.
Он также отметил важность развития контактов по так называемой "второй дорожке" - по линии экспертов, общественных организаций, парламентариев.
"Опыт такой был и считаю, что он весьма важен в качестве дополнительного шага для укрепления доверия", - сказал он.
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