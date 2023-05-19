Призрак госпереворота бродит по Армении

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Москве состоялись две важные встречи. Сначала глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонней и региональной повесткой дня, а также перспективы мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Такое вот, на момент написания текста, короткое сообщение об этой встрече.

При этом известно, что произошла и встреча главы МИД РФ С.Лаврова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Подробностей данных переговоров пока тоже нет. Зато известно, что Ереван принял предложение Москвы о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне Азербайджана, России и Армении 25 мая. Об этом самолично сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также поведал, что следующая трехсторонняя встреча (лидеров Азербайджана и Армении и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля) пройдет в июле. Совершенно очевидно, что РФ и ЕС совершенно по-разному видят пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Впрочем, как и РФ, и США. Каждая из сторон старается извлечь свою личную выгоду из статуса посредника в этих переговорах.

И тут важно указать на фон, сопутствующий нынешнему переговорному процессу. Начну с указания на то, что почти 53% граждан Армении не одобряют работу правительства и премьера Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation. Опрос был проведен с 26 по 30 апреля в Армении, в нем приняли участие 1100 респондентов.

И 13,9% респондентов, скорее, не одобряют работу правительства и премьера, 38,7% заявили, что полностью не одобряют работу правительства и премьера.Такая вот цифра, указывающая на большие проблемы Пашиняна. Они усугубились после того, как итальянская финансовая гвардия обнаружила в контейнерах в порту Джоя-Тауро (Калабрия) 2734 килограмма кокаина. Груз следовал из Эквадора в Армению через грузинский Батуми, наркотическое вещество спрятали в коробках с бананами.

И есть уже реакция на эту новость. Колоссальный оборот наркотиков был бы невозможен без покровительства политической верхушки Армении. Об этом сказал журналистам представитель блока "Армения" Андраник Теванян. По словам армянского депутата, оборот наркотиков в Армении достиг примерно 4 тонн, что составляет порядка $1 млрд. В Армении такие колоссальные суммы не могут остаться незамеченными властью.

Но и это еще не все. Как известно, 17 мая сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна пытались похитить возле его дома. Армянские СМИ обвинили в этом членов организации "Зов сыновей", объединяющей родителей погибших в Карабахе военных. Утверждается, что участники организации заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль.

Так вот Гаянэ Акопян, мать погибшего в 44-дневной войне армянского военнослужащего Жоры Мартиросяна, которую обвиняют в попытке похищения сына премьер-министра Армении, может быть приговорена к 4-8 годам лишения свободы, заявил журналистам ее адвокат Ваан Ованнисян. Решение суда по делу Гаяне Акопян будет оглашено завтра в 15:00. Безусловно, от решения суда будет зависеть очень многое.

Вот и депутат от оппозиционного блока "Армения" Ишхан Сагателян уже заявил, что происходящее - очередная месть Никола Пашиняна в отношении родителей армянских военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны. По его мнению, очевидно, что никакого похищения не было и таким способом власти хотят подавить оппозиционные очаги. Вспоминаем о большом проценте граждан РА, недовольных деятельностью правительства Пашиняна и понимаем, что у такого утверждения есть резон.

Огромную обеспокоенность армянской власти своим будущим не скрывают и ее представители. "У меня такое впечатление, что в Армении есть силы, которые получили заказ спровоцировать в стране гражданскую войну". Об этом в беседе с журналистами 19 мая заявил депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Виген Хачатрян.

"Я это вижу. Я этих людей хорошо знаю, давно знаю. Эти люди готовы любой ценой прийти к власти: пролить кровь, расстреливать, совершить переворот", - добавил армянский парламентарий. Вот, как видим, представитель армянской власти уже открыто заговорил о возможном кровопролитии и госперевороте. На этом фоне позиции Пашиняна в переговорном процессе выглядят еще более слабыми. Впрочем, в этом виноват только он сам.