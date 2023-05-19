https://news.day.az/politics/1565841.html На российском телевидении вышел репортаж о выставке, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО
На российском телевидении вышел репортаж о выставке, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО
Экспозиция "Гейдар Алиев - 100 лет: Личность, эпоха, искусство" открылась в павильоне Азербайджан на ВДНХ.
Как передает Day.Az, на мероприятии было отмечено влияние Гейдара Алиева на становление современного Азербайджана, а также его вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.
Также было подчеркнуто то, что общенациональный лидер всегда оказывал значительную поддержку искусству.
Представляем вашему вниманию репортаж телеканала НТВ.
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