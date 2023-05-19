Хафиз Пашаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета

Ректору Университета АДА, профессору Хафизу Пашаеву присвоено звание почетного доктора Грузинского технического университета (ГТУ).

Как сообщает Day.Az, 19 мая в здании ГТУ была организована церемония вручения.

Ректор Грузинского технического университета Давид Гургенидзе отметил, что решение о присвоении Хафизу Пашаеву звания почетного доктора принял Ученый совет вуза. Он вручил Хафизу Пашаеву диплом почетного доктора и почетный знак ГТУ.

Профессор Хафиз Пашаев поблагодарил ректора и Ученый совет ГТУ за то, что удостоили его этой высокой награды.

В церемонии приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, посол Фаиг Гулиев, заместитель министра образования и науки Грузии Нодар Папукашвили и другие официальные лица.