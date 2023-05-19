Машины Красного Креста проезжают через ППП на Лачинской дороге

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей эксклюзивные кадры процесса оформления перехода автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК) через государственную границу в направлении Горус-Ханкенди через ППП Азербайджана на Лачинской дороге

Эти кадры в очередной раз разоблачают дезинформацию армянских медиа о том, что азербайджанские пограничники якобы не пропускают автомобили Международного комитета Красного Креста в Ханкенди.

Заявления армянских политиков и представителей медиа о якобы созданных азербайджанскими пограничниками препятствиях деятельности МККК не были подтверждены ереванским бюро Красного Креста. МККК также заявил, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.