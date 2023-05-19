Лавров дал оценку переговорам

По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание Азербайджана и Армении к общему видению.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.

"Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников. Армянский и азербайджанский министры ездили в Вашингтон, лидеры Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей. Но наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора", - сказал он.



Лавров отметил, что коллеги выразили признательность российской стороне за ведущую роль в общих усилиях, которые воплощаются в упомянутых трёхсторонних заявлениях лидеров, и в тех контактах, продолжающихся по каждому из направлений.