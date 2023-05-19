Лавров анонсирует встречу трехсторонней группы по вопросам транспортных коммуникаций

На следующей неделе должна состояться встреча трёхсторонней группы под руководством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.

"Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договорённости", - сказал он.