В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает Day.Az, об этом после трехсторонней встречи заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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