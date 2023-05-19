https://news.day.az/politics/1565921.html В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Как сообщает Day.Az, об этом после трехсторонней встречи заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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