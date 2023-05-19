МИД Азербайджана о деталях переговоров Байрамова и Лаврова

19 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения сотрудничества, текущее состояние и перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Стороны выразили удовлетворение уровнем многосторонних отношений сотрудничества между Азербайджаном и Россией и отметили широкие перспективы отношений. Наряду с этим, было подчеркнуто особое значение мероприятий, проведенных на высоком уровне в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и "Года Гейдара Алиева".

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан как инициатор мирного процесса с Арменией заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, подчеркнул важность согласования и подписания мирного соглашения.

Азербайджанская сторона довела до внимания российской стороны позицию Азербайджана по таким направлениям нормализации, как переговоры по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, а также по процессу открытия транспортно-коммуникационных линий.

В то же время министр подчеркнул, что вооруженные силы Армении еще не полностью выведены с территории Азербайджана вопреки принятым Арменией обязательствам, что является источником серьезной угрозы территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.