Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились о продолжении обсуждений

19 мая 2023 года в Москве состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян представили свои позиции по выполнению трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России.

Министры выразили благодарность российской стороне за организацию переговоров между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились о продолжении обсуждений.

Новость обновляется