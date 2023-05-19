https://news.day.az/politics/1565940.html Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились о продолжении обсуждений - МИД
Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились о продолжении обсуждений - МИД
19 мая 2023 года в Москве состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян представили свои позиции по выполнению трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России.
Министры выразили благодарность российской стороне за организацию переговоров между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились о продолжении обсуждений.
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