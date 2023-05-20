Партнерство между Азербайджаном и США обеспечило развитие в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента США Джозефа Байдена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 Мая - Днем независимости.

"Партнерство между Азербайджаном и Соединенными Штатами обеспечило развитие в регионе. Мы вместе боремся с терроризмом, принимаем меры против незаконного оборота наркотиков и предотвращаем распространение оружия массового поражения. В частности, в период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы. Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией", - говорится в письме Байдена.