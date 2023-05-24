В Ташкенте состоялась встреча с членами азербайджанской общины

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Узбекистане, в рамках "Года Гейдара Алиева" встретился с членами азербайджанской общины в Узбекистане.

Как передает Day.Az, во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан Зафарбек Ахмедов, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, представители азербайджанской диаспоры, прибывшие из Ташкента, Бухары, Самарканда и других городов.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа и шехидов. Затем состоялась демонстрация документального фильма "Победители живут вечно", посвященного Гейдару Алиеву.

Поприветствовав участников встречи, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подчеркнул непревзойденные и неоценимые заслуги основателя современного Азербайджана и диаспорского строительства в стране Гейдара Алиева в нашей истории, отметил, что в рамках "Года Гейдара Алиева" во всем мире проводятся мероприятия различного характера. Он подробно говорил о диаспорском строительстве, осуществляемом по поручению Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс великого лидера, внимании и заботе нашего государства о проживающих за рубежом соотечественниках, направлениях многогранной деятельности комитета, функционировании в 20 зарубежных странах домов Азербайджана, 15 координационных советов, азербайджанских воскресных школах, организованных под такими названиями, как "Карабах", "Низами Гянджеви" и пр., IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который планируется провести в нынешнем году в Нахчыване в рамках "Года Гейдара Алиева", позитивно оценил тесную интеграцию азербайджанской общины в Узбекистане в местное общество.

Активисты диаспоры - председатель Республиканского азербайджанского национального культурного центра Мобиль Мамедов, Ильхам Абдуллаев, Шахин Рзаев, Хазрат Али, Мехрибан Рагимова из Ташкента, Адилага Мирзоев из Самарканда, Кямран Бабаев из Бухары и другие в своих выступлениях отметили, что заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и тюркским миром не будут забыты, подчеркнули, что азербайджано-узбекские отношения, имеющие исторические корни, находятся на высоком уровне, что правительство Узбекистана создало условия для всестороннего развития наших соотечественников, высказали мнения и предложения по усилению диаспорской деятельности.

Встреча завершилась проведением широкого обмена мнениями и ответами на вопросы.