Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем НАТО

26 мая 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и заместителя помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специального представителя по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и текущее состояние переговоров.

На встрече была отмечена важность ведения регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между НАТО и Азербайджаном как страной-партнером, способствующей миру и безопасности в регионе и за его пределами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

Хавьер Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.