Мирный договор стал ближе после признания Пашиняном Карабаха частью Азербайджана

После многих лет борьбы, замороженных конфликтов и дипломатических тупиков события на Южном Кавказе начинают развиваться быстрыми темпами - причем в положительную сторону.

На этой неделе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Москве в рамках процесса, направленного на установление мира и нормализацию отношений.

Это событие последовало за встречами 1 мая в Вашингтоне и 14 мая в Брюсселе. После брюссельской встречи президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что "необходимо сохранить импульс, чтобы предпринять решительные шаги к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения".

Следующий этап начнётся 1 июня на пятисторонних переговорах (к Президенту Ильхаму Алиеву, Николу Пашиняну и Шарлю Мишелю присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц) на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то в ближайшее время может быть достигнуто прочное мирное соглашение.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье руководителя центра международной политики "Heritage Foundation", старшего научного сотрудника Института Хадсона, американского эксперта Люка Коффи, опубликованной в популярном арабском издании Arab News.

Автор статьи отмечает, что Карабахский регион был источником напряженности и конфликтов между Баку и Ереваном со времен распада Советского Союза. Он населен преимущественно этническими армянами, но международно признан территорией Азербайджана.

"На этой неделе Пашинян заявил, что "86 600 кв. км территории Азербайджана также включают Нагорный Карабах", что стало значительным прорывом в мирных переговорах. Ни один армянский лидер не признавал этот регион частью Азербайджана. Политическое положение Пашиняна в Армении и так нестабильно, и это его признание уж точно не встретило одобрения среди армян. Поэтому с его стороны это был политически смелый шаг. Вероятно, в дальнейшем он приведет к активизации следующего этапа мирных переговоров", - считает американский аналитик.

Как пишет автор статьи, с начала 1990-х годов Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта. Иногда этот конфликт "замороженный", а иногда он "разгорается" - например, во время Второй Карабахской войны в 2020 году, когда 44 дня интенсивных боев привели к гибели тысяч людей с обеих сторон.

"После боестолкновений в регионе в начале 1990-х годов Армения оккупировала значительную территорию Азербайджана, включая Карабахский регион, почти на три десятилетия. Однако после окончания Второй Карабахской войны 2020 года Баку вернул большую часть своей территории.

После окончания войны ситуация по-прежнему оставалась напряженной. Хотя крупных сражений не было, небольшие пограничные стычки привели к гибели и ранениям солдат с обеих сторон. Эти боевые действия на местах происходят параллельно с дипломатическими переговорами, которые ведутся с ноября 2020 года. Между тем, стороны вооружаются. Азербайджан увеличил военные расходы и продолжает импортировать оружие из Турции и Израиля. Армения же закупает беспилотники и другое вооружение у Ирана и Индии", - сообщает Люк Коффи.

При этом, продолжает американский эксперт, даже несмотря на прогресс в переговорах - помимо частых стычек - между двумя сторонами все еще существуют разногласия.

"Например, отсутствует прогресс в выполнении условий Трёхстороннего заявления о прекращении огня от ноября 2020 года, которое положило конец Второй Карабахской войне. В частности, согласно 9 пункту заявления, Армения обязалась "гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой". Этого до сих пор не произошло. Понятно, что отсутствие прогресса разочаровало Баку.

Автор статьи также подметил взаимную озабоченность ролью России в регионе.

"Геополитическая реальность на местах говорит о том, что Кремль будет играть роль посредника в заключении любого мирного соглашения. Хотя усилия Вашингтона и Брюсселя, с одной стороны, и Москвы, с другой, по установлению мира формально не координируются между собой, все эти действия косвенно опираются друг на друга. Однако Азербайджан всё чаще выражает недовольство по поводу деятельности российских миротворцев на своей территории. Баку обвиняет их в том, что они помогают армянам переправлять в Карабах контрабандные товары и оружие. Тем временем Армения расстроена отсутствием поддержки со стороны России в конфликте, хотя Ереван и Москва входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эти напряженные отношения с Кремлем возникают на фоне ослабевающего влияния России в регионе из-за трудностей в Украине", - полагает он.

В статье также говорится, что в прошлом Армения и Азербайджан не раз приближались к заключению мирного соглашения, но в последний момент всё срывалось.

"Однако, после признания Пашиняном Карабаха азербайджанским, а также вспышки дипломатической активности в Вашингтоне и Брюсселе, вероятность прочного соглашения еще никогда не была столь высока.

Из-за замороженных конфликтов Южный Кавказ упустил миллиарды долларов иностранных инвестиций. Армения - бедная и не имеющая выхода к морю страна - также осталась в стороне от важных региональных энергетических и инфраструктурных проектов.

Региону нужен мир, чтобы достичь процветания. Предстоящая встреча в Молдове может войти в историю. Ради мира и безопасности на Южном Кавказе будем надеяться на лучшее", - говорится в статье американского эксперта.