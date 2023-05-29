США и ЕС недовольны Пашиняном, его уличные замашки больше не работают

Двадцати минут вполне достаточно, чтобы подтвердить то, что было ясно еще при подписании Трехстороннего заявления в 2020 году. Азербайджан ждет практической реализации согласованных тогда пунктов. Говорить, в принципе, больше не о чем, все давно сказано. И самое главное, никто этих пунктов не оспаривает, не подвергает сомнению или даже ревизии: ни Москва, ни Ереван. Фактически, Баку снова поднял глаза на собеседников и как бы сказал: ну что, мы ждем, но долго мы ждать не сможем. Ведь по умолчанию всем ясно, что теперь все саммиты по нормализации между Баку и Ереваном автоматически накладываются на общую геополитическую обстановку, которая тоже не ждет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, комментируя завершившиеся ничем 20-минутные переговоры в Москве между президентами Азербайджана, России и премьером Армении.

Более того, отметил он, трети часа хватило и на то, чтобы Никол Пашинян подтвердил свою готовность подписывать все что угодно, включая мирный договор. Но эта особенность премьер-министра Армении тоже хорошо известна: соглашаться на словах на все что угодно, но затягивать, насколько это возможно, практическую часть.

"Разговоры вокруг того, что в тексте "нет никакого Зангезурского коридора", а есть только Лачинский, тоже бессмысленны, так как ни Москва, ни Запад не дергают Баку за рукав пиджака и не требуют - этого не было ни разу - убрать словосочетание "Зангезурский коридор" из переговорной лексики. Нервы Пашиняна, попытки вывести дискуссию в эмоциональный формат не имеют никакого смысла, так как США и Евросоюзу Пашинян уже не нравится в принципе. С их точки зрения, этот человек: а) не политик; б) он не в состоянии продемонстрировать Москве настоящий демарш. На весенних 2018 года улицах и площадях Армении он казался намного более креативным и решительным. Но теперь, войдя во власть, его уличные замашки совсем не работают", - сказал российский эксперт.

По его словам, все документы давно подписаны, а мирный договор, по сути вещей, баланса здесь не изменит. Поэтому главные подвижки еще впереди. Вашингтон, отметил наш собеседник, как гриф аккуратно ждет момента, когда сможет выбить регион из-под ослабленной Москвы. Сам факт встречи в Москве говорит о том, что такой момент еще не настал, ситуация еще не пошла по новым рельсам или вообще под откос, считает Трофимчук. Но таких привычных трехсторонних встреч стало меньше, чем было.

"Тупик не может быть вечным, как показали, на более низком круге, тот же апрель 2016-го и осень 2020-го. Все сюрпризы еще впереди.

И еще хочу сказать о присутствии Ильхама Алиева в евразийском кругу. На мой взгляд, это в определенном смысле было большей сенсацией, чем итоги очередных переговоров. Но присутствии ровно настолько и в той дозировке, чтобы Никол Пашинян почувствовал себя некомфортно и в этой своей "вотчине"", - сказал Григорий Трофимчук.

Лейла Таривердиева