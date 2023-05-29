Победа Эрдогана и зубной скрежет Симоньян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Президентские выборы в Турции стали, можно сказать, одним из самых важнейших текущего месяца в мире. От запада до востока, многие ждали окончания второго тура, чтобы узнать, кто возглавит Турцию - Эрдоган или Кылычдароглу. С нетерпением в ожидании сидели и армяне, делавшие ставку на Кылычдароглу, который заявлял о невключении Азербайджана в свой план "Проект возрождения исторического Шелкового пути". Топили за него они сильно, но, как всегда, просчитались - победу уверенно одержал Реджеп Тайип Эрдоган, за которого проголосовали 52,16% избирателей.

Армянам осталось лишь скрипеть зубами. Одной из первых свое траурное настроение показала Маргарита Симоньян, заявившая в своей одноименной телеграм-канализации, что "в московских гостиных армяне обсуждают, что в страшном сне не могли себе представить, что будут так радоваться победе Эрдогана".

Ранее Симоньян и другие связанные с российским правительством армяне скрытно и яро болели за Кемаля Кылычдароглу вопреки мнению Кремля, надеевшемся на переизбрание Эрдогана, ведь он - лидер проверенный и надежный. Теперь же, когда его победа закреплена, Маргоша страдает от бруксизма и чтобы не опозориться, вынужденно представляет все так, будто бы она тут совсем ни причем.

Она действительно, яркий пример того, как армяне везде, всюду и всегда ставят свои интересы выше интересов страны, в которой они живут. Что им геополитика, стабильность и дружба между нациями, когда есть собственные армянские интересы!

Демонстрируя высочайшую степень глупости, Симоньян в очередной раз села в лужу вместе со всякими багдасаровыми и мировым армянством.