В столице Колумбии установлен билборд по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана

На одной из центральных улиц столицы Колумбии города Богота установлен билборд по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике.

На билборде отражены Государственный флаг Азербайджана, фотография великого лидера Гейдара Алиева и лозунги, связанные с празднованием азербайджанским народом обоих важных событий.