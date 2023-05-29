https://news.day.az/politics/1568539.html В столице Колумбии установлен билборд по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана
В столице Колумбии установлен билборд по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана
На одной из центральных улиц столицы Колумбии города Богота установлен билборд по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня независимости Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике.
На билборде отражены Государственный флаг Азербайджана, фотография великого лидера Гейдара Алиева и лозунги, связанные с празднованием азербайджанским народом обоих важных событий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре