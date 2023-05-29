https://news.day.az/politics/1568541.html Ниагарский водопад в цветах азербайджанского флага
Ниагарский водопад в цветах азербайджанского флага
Ниагарский водопад был освещен цветами азербайджанского флага по случаю Дня независимости 28 мая.
Как сообщает Day.Az, всемирно известный Ниагарский водопад, расположенный между США и Канадой, окрасился в цвет азербайджанского флага в 22:30 по времени Восточного побережья США.
Захватывающая красота водопада в цветах азербайджанского флага вызвала большой интерес у местных посетителей и туристов.
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