Ниагарский водопад в цветах азербайджанского флага

Ниагарский водопад был освещен цветами азербайджанского флага по случаю Дня независимости 28 мая.

Как сообщает Day.Az, всемирно известный Ниагарский водопад, расположенный между США и Канадой, окрасился в цвет азербайджанского флага в 22:30 по времени Восточного побережья США.

Захватывающая красота водопада в цветах азербайджанского флага вызвала большой интерес у местных посетителей и туристов.