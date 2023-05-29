Баронесса Николсон начинает визит в Азербайджан

Торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон сегодня, 29 мая, начинает официальный четырехдневный визит в Азербайджан, чтобы принять участие в "Бакинской энергетической неделе" и подчеркнуть приверженность Великобритании укреплению экономических связей с Азербайджаном, сообщает в понедельник Day.Az.

В Баку баронесса Николсон встретится с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, спикером парламента Сахибой Гафаровой и представителями энергетических, строительных и медицинских компаний, сообщили в посольстве Великобритании в Баку.

В ходе визита баронесса Николсон примет участие в мероприятии Baku Connect, чтобы обсудить возможности энергетического рынка и процесс перехода Азербайджана на "чистую" энергию, в "Бакинской энергетической неделе" и Бакинском энергетическом форуме.