https://news.day.az/politics/1568571.html Агдамский район под огнем армян
Агдамский район под огнем армян
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Вечером 28 мая позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Нашими подразделениями, дислоцированными на указанном направлении, приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.
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