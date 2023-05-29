Агдамский район под огнем армян

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Вечером 28 мая позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Нашими подразделениями, дислоцированными на указанном направлении, приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.