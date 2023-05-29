В Азербайджане завершены учебные сборы военнообязанных

В Н-ской воинской части завершены учебные сборы с группой военнообязанных, проводившиеся в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Прибывший на территорию проведения сборов заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев поинтересовался ходом учебного процесса. Были даны рекомендации по совершенствованию знаний и навыков военнослужащих, а также более эффективному проведению сборов.

По случаю завершения учебного сбора состоялась церемония закрытия. На церемонии сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны шехидов. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии отметили, что проведенные сборы представляют исключительную значимость с точки зрения поддержания высокого уровня боевой подготовки и повышения профессионализма личного состава.

В заключение отличившимся на учебных сборах были вручены почетные грамоты.

Отметим, что на сборах, проведенных в целях повышения уровня боевой подготовки военнообязанных, были выполнены упражнения по стрельбам из стрелкового оружия и гранатометов, организованы теоретические и практические занятия по строевой, тактической, военно-медицинской и специальной подготовке.