Азербайджан и Турция как драйверы интеграции тюркских стран

Автор: Лейла Таривердиева

Век Турции - это век всего тюркского мира. Поэтому минувшее воскресенье стало для азербайджанского народа двойным праздником. Устроенные на улицах торжества не были никем организованы. Люди шли к посольству братской страны с флагами, направляемые душевным порывом. Наверное, другим будет сложно это понять, ведь, как отметил в своем поздравительном послании турецкому лидеру Президент Ильхам Алиев, азербайджано-турецкие отношения не имеют аналогов в мире. Действительно, аналогов такому взаимопониманию и такой решительной взаимной поддержке нет. Именно это единство дало толчок центростремительным процессам на пространстве тюркского мира. Ныне тюркские страны соединены между собой не только историческими узами, но и интересами, порожденными современной эпохой. Оказалось, что интересы эти куда шире, чем нам внушали десятилетия, и не ограничиваются днями культуры и концертами художественной самодеятельности.

Хотя у тюрков большая история, оставим в стороне исторические нюансы и сосредоточимся на дне сегодняшнем. Наши соседи-армяне уже показали всему миру, насколько контрпродуктивно жить прошлым (да еще надуманным). Жить нужно настоящим, которое и определяет будущее.

В связи с победой на президентских выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана паникеры схватились за головы в ожидании наступления "Великого Турана". Эта страшилка призвана исказить истинную суть слов турецкого лидера о веке Турции. Век Турции не означает, как утверждают недруги, "возвращение Османской империи", это означает возрождение величия турецкого государства. Турция - это страна, достойная занимать самые высокие позиции на современной мировой арене. Ее подъем позволит установить относительное равновесие, прекратить кровавые конфликты, вызванные нарушением этого равновесия. Мировые державы слишком заигрались в свои игры в этой части планеты, и Турция Эрдогана в последние годы начала уверенно гасить эти попытки. Что, конечно, кому-то не понравилось. Потому что Турция Эрдогана стала Турцией, проводящей сугубо независимую политику, не боящейся стоять на своем и делающей шаги без оглядки, что там скажут по ту сторону океана.

Почему-то многих в мире пугают разговоры о возрождении тюркского мира. Услышав о Туране, они бледнеют и начинают метаться в поисках средства этот неизбежный процесс остановить. Но остановить его невозможно, потому что он естественный и, что самое главное, позитивный. Сегодня пространство Евразии переживает не лучшие свои времена, проблемы множатся, конфликты искрят, и тюркское единство, консолидация этого огромного исторического пространства может сыграть стабилизирующую роль. И уже играет ее. Эта консолидация не представляет ни для кого никакой угрозы, зато может создать прочную ось, на которую сумеют опираться наши соседи. Тюркская ось, соединяющая Европу и Азию, самая надежная, потому что зацементирована умением наших народов держать слово, их созидательным началом и единством интересов тюркских государств.

Не ошибемся, если скажем, что Азербайджан играет во всех этих процессах особую роль. И политическую, и дипломатическую, и экономическую. Он - связующее звено, он - стабилизатор. Президент Азербайджана уже неоднократно доказывал, что владеет всеми тонкостями дипломатии. Он реально может решить любые проблемы, в том числе возникающие между друзьями и союзниками нашей страны. Особенность дипломатии Баку заключается в том, что, обеспечивая национальные интересы, он всегда оставляет место для интересов партнеров, никогда не действует драконовскими методами, не стремится раздавить и перешагнуть. Он не стремится снимать все сливки с проектов и договоренностей, даже являясь в тех или иных случаях самым экономически продвинутым и платежеспособным из партнеров. И самое главное - Баку никогда не отказывается от своих слов и обязательств, независимо от направления геополитических ветров. Азербайджан Ильхама Алиева работает на общие интересы. Усиление и укрепление позиций Азербайджана, так же, как усиление и укрепление позиций Турции является гарантом будущих успехов всего тюркского пространства.

Наша страна вписала в новейшую историю тюрков чистую и честную военную победу в справедливой освободительной войне. Наша Победа - это предмет гордости всего тюркского мира. А по способности к созиданию нашей стране нет равных, и не только на тюркском пространстве. Весь мир с удивлением наблюдает над тем, как возвращаются к жизни освобожденные в ходе 44-дневной войны территории страны. Разрушенная Второй мировой войной Европа отстраивалась много лет, в этом процессе финансов и технически участвовал весь мир. К тому же, нацисты не оставили после себя таких тотальных разрушений, какие остались после армянских варваров. Тем не менее, Азербайджан решает все задачи сам, и очень успешно. Как символ этих успехов - 28 мая в этом году стал для азербайджанского народа тройным праздником. Во-первых, мы отметили День независимости, во-вторых, на выборах в Турции победил Реджеп Тайип Эрдоган, и, в-третьих, лачинцы начали возвращаться на родные земли.

Последнее может показаться незначительным по сравнению с предыдущими пунктами событием. Но это не так. Это событие не просто важное, оно знаковое, стоящее в одном ряду с возрождением Шуши и Агдама. В День независимости Президент Азербайджана вручил ключи от новых домов бывшим лачинцам и членам их семей. Это был исторический день. А каким стал Лачин после того, как вернулся к истинным хозяевам! Невероятно, но все это действительно было сделано всего за несколько месяцев.

Лачин - это символ несгибаемости Азербайджана. Лачинский район армяне не желали возвращать не при каком раскладе. И более того, сохранение Лачина, как и Кяльбаджара, за Арменией рассматривалось как само собой разумеющееся всеми посредничающими державами, которые методично в течение четверти века склоняли Баку на соответствующее решение, настаивая на возвращении только пяти из семи районов. Но ничего не вышло. 1 декабря 2020 года Лачинский район вернулся в лоно Родины, а город Лачин был окончательно очищен от незаконных заселенцев 26 августа прошлого года. 23 апреля нынешнего года на государственной границе, пусть пока и не делимитированной, был установлен погранично-пропускной пункт, и на этом лачинская тема была закрыта для армян навсегда. Как и книга "миацума", о чем иронично заметил на встрече с лачинцами Президент Ильхам Алиев.

Победа Азербайджана подняла не только его имидж. Знаменитые турецкие байрактары стали настоящим символом разгрома армянских оккупантов и заслуженно вывели эту страну на передовые позиции на международном оружейном рынке. Наша победа вдохновила турецкий ВПК, который перешел к бурному развитию. Ныне в Турции создают и выпускают новейшие виды вооружений, а также усовершенствуют те образцы, которые уже принесли успех.

Мы - народ-созидатель. И доказываем мы это, не только возрождая освобожденные земли. Сегодня Азербайджан выстраивает новые пути коммуникации на пространстве тюркского мира, являясь тут лидером, инициатором и организатором. Если бы не инициативность Баку, в нашем регионе не было бы сегодня современной транспортной инфраструктуры, которая позволила нам и нашим партнерам сразу встроиться в новую схему логистики. Центральноазиатский вектор внешней политики Президента Азербайджана - это отдельный разговор. Он фактически соединил оба конца тюркского мира - Центральную Азию и Турцию. Растерявшимся в условиях геополитических перемен тюркским странам по ту сторону Каспия поддержка и советы Баку были необходимы, и они их получили. Азербайджан за тридцать лет привык принимать сложные решения и реализовывать проекты, которые под силу не каждой крупной державе. Благодаря всему этому пространство тюркского мира стало незаменимым коридором, связавшим Европу и Азию, Запад и Восток.

Из истории известно, что трансрегиональные торговые пути всегда способствовали развитию стран и народов по маршруту следования. Новый Шелковый путь, нет сомнений, будет способствовать развитию пространства тюркского мира и сделает его центральноазиатских участников более экономически независимыми. Такими, как Турция и Азербайджан. А полная экономическая независимость, как заявил, выступая в Москве неделю назад, Президент Ильхам Алиев, является важным фактором возможности проводить независимый внешнеэкономический курс.

Век тюркского мира будет долгим и, судя по всему, очень содержательным. Для этого есть все предпосылки, и все говорит о том, что мы находимся на одной стороне с историей.