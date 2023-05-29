https://news.day.az/politics/1568708.html У Азербайджана и Великобритании очень тесные отношения - Эмма Николсон
У Азербайджана и Великобритании очень тесные отношения - Эмма Николсон
У Азербайджана и Великобритании очень тесные отношения, развивающиеся в течение 30 лет.
Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.
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