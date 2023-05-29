Фуад Мурадов побывал в Ассоциации “BUTA” и навестил корейско-азербайджанскую семью

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Республику Корея ознакомился вместе с послом Азербайджана в этой стране с центром Ассоциации азербайджано-корейской дружбы "BUTA" в Сеуле.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель ассоциации Джамиль Велиев проинформировал гостей о деятельности организации, возможностях центра и его планах на будущее. Встреча завершилась взаимным обменом мнениями и передачей комитетом ряда пропагандистских материалов.

Затем председатель комитета навестил корейско-азербайджанскую семью, живущую в корейском городе Инчхон (İncheon). Aзербайджанка Умман Ли и ее супруг Сынри Ли поприветствовали гостей на азербайджанском языке.

Коснувшись истории своей семьи, Сынри Ли отметил, что очень любит Азербайджан, сказал, что ему очень нравятся наши обычаи, традиции и национальная кухня.

От имени комитета молодой семье были вручены памятные подарки.

Отметим, что родителями Умман являются заслуженные артисты Азербайджана Вусал Рзаев и Эльмира Керимова. В свое время они работали в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Джалила Мамедкулизаде и Нахчыванском государственном детском театре.