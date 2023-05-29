Предотвращены инженерные работы карабахских сепаратистов

29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ попытались установить долгосрочные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдам, Ходжавенд, Шуша, Лачин и Кяльбаджар, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены.