https://news.day.az/politics/1568717.html Предотвращены инженерные работы карабахских сепаратистов
Предотвращены инженерные работы карабахских сепаратистов
29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ попытались установить долгосрочные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдам, Ходжавенд, Шуша, Лачин и Кяльбаджар, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены.
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