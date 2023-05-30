Было бы хорошо, если бы Армения уважала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно анти-азербайджанского заявления МИД Армении от 29 мая.