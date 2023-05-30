https://news.day.az/politics/1568754.html Было бы хорошо, если бы Армения уважала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле - МИД
Было бы хорошо, если бы Армения уважала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле - МИД
Было бы хорошо, если бы Армения уважала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле.
Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно анти-азербайджанского заявления МИД Армении от 29 мая.
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