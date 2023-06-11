Армянская община США распространяет антисемитизм

Ведущее печатное еврейское издание Британии: армянская община в США - антисемитская! The Jewish Tribune практически еженедельно публикует данные мониторинга антисемитизма в различных странах мира.

Как передает Day.Az, в последнем выпуске тема агрессивных нападок на евреев со стороны армянской общины США и граждан Армении была первой в обзоре.

В ней отмечается, в частности, что "в результате союза Армении с Ираном армянский народ попал под влияние иранской антиизраильской, антисемитской пропаганды... Подобная антисемитская позиция в отношении Израиля и еврейской общины в целом и представляют опасность для Израиля и евреев США".

Также издание обвиняет армянские СМИ в распространении клеветы.