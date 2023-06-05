https://news.day.az/politics/1570621.html На двусторонних встречах обсуждался вопрос азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Арменией - Джейхун Байрамов
На двусторонних встречах обсуждался вопрос азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Арменией - Джейхун Байрамов
На двусторонних встречах также обсуждался вопрос, связанный с азербайджанскими военнослужащими, захваченными в плен Арменией.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре