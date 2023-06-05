На двусторонних встречах обсуждался вопрос азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Арменией

На двусторонних встречах также обсуждался вопрос, связанный с азербайджанскими военнослужащими, захваченными в плен Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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