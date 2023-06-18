Автор: Байрам Эльшадов

Прогресс, наконец, дошел и до наших западных соседей. Наконец в Армении стало доступно приложение ChatGPT, и местное население сразу же приступило к освоению новой игрушки. Все это нормально, ведь такое вызывает интерес у каждого человека. Но и тут нашлись представители с высоким IQ, которые сразу начали искать смысл существования, жизни и армянста у популярного чат-бота.

Начались стандартные вопросы, целью которых было подтвердить свою точку зрения на "экзистенциальные" вопросы. Кто-то "умный" решил, что ChatGPT может стать арбитром истории, политики и наконец поставит точку в вопросе о том, кому же принадлежит гора Агрыдаг (известная как Арарат в Армении).

И свершилось чудо! Чат-бот, захлебнувшийся в потоке армянской пропаганды, назвал гору армянской. За этим последовали радость, безудержное счастье и тонны лайков. Вот и решились все проблемы страны, дальше будет только светлое будущее.

То, что не маленькая часть населения Армении предпочитает находиться в эхо-камере, нам давно известно и не удивляет нас. Но вот в чем проблема в данном конкретном случае. Модель обучается предварительной полученной информации. Сгенерировав терабайты пропаганды и бесполезного контента в интернете за десятки лет, армяне не смогли добиться ничего больше, чем признания от чат-бота.

Пока другие люди используют приложение для развития и изучения ценной информации, армяне заняты поиском "истины" для ублажения своего эго.