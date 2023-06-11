Ереван строит фортификации на условной границе, почему молчит миссия ЕС?

Неудивительно, что Азербайджан с подозрением относится к тому, что делает Евросоюз сегодня на армяно-азербайджанской границе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя решение ЕС увеличить число центров деятельности своей миссии в Армении вблизи азербайджанских границ.

По словам Шафиева, в течение тридцати лет наша страна пыталась каким-то образом добиться от ЕС активной позиции в урегулировании конфликта, но тщетно.

"Будучи в Брюсселе в декабре 2019 года, я лично был свидетелем абсолютно негативного отношения со стороны еврочиновников. Их ответ был краток - этим вопросом занимается ОБСЕ, и ЕС не видит своей роли в этом процессе. А сегодня, когда речь идет уже об обеспечении интересов Армении, Евросоюз очень активно этим занимается. Поэтому, на мой взгляд, нужно воспринимать деятельность миссии ЕС как направленную на обеспечение интересов Армении", - сказал эксперт.

Учитывая важность для нас технических параметров делимитации, мы не должны проходить мимо того факта, что европейская миссия может узаконивать фортификационные сооружения Армении, в том числе установленные и на нашей территории, считает Шафиев. Граница не делимитирована, остается очень много вопросов, и не только по эксклавам. Чем занимается миссия ЕС, что мониторит - непонятно. Неоднократные нарушения режима прекращения огня с армянской стороны не вызвали никакой эффективной реакции со стороны ЕС, подчеркнул наш собеседник.

"Что касается возможности размещения на границе российских подразделений, то это вопрос к Армении. Когда-то армяне отдали свои внешние границы под российский контроль, а теперь тренды изменились. Теперь Армения надеется избавиться от российских пограничников. Например, возле Зангезурского коридора они не хотят видеть силы России, хотя это предусмотрено Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Для нас важно, чтобы четко обеспечивалась безопасность этого маршрута, а кто именно будет ее обеспечивать, это уже другой вопрос. У России и Армении разные ответы на него. И не думаю, что Россия намерена за просто так упустить контроль", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева