Командующий ВМС Азербайджана посетил военно-морскую базу Италии

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров, находящийся с визитом в Итальянской Республике, посетил военно-морскую базу этой страны и ознакомился с пунктом управления боем.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, на встрече с руководством ВМС Италии состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран.