https://news.day.az/politics/1572364.html Командующий ВМС Азербайджана посетил военно-морскую базу Италии - ФОТО
Командующий ВМС Азербайджана посетил военно-морскую базу Италии - ФОТО
Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров, находящийся с визитом в Итальянской Республике, посетил военно-морскую базу этой страны и ознакомился с пунктом управления боем.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, на встрече с руководством ВМС Италии состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран.
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