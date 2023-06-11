Маргарита Симоньян в страхе наняла охрану и планирует побег - ПОДРОБНОСТИ
Армянская пропагандистка, псевдо-патриот России Маргарита Симоньян всерьез опасается за свою жизнь и наняла охрану.
Об этом она заявила в интервью телеканалу 360, передает Day.Az.
"Вот видите, стоят ребята? Вот они меня охраняют. Я никогда не жила так раньше", - сказала Симоньян.
По ее словам, она готова покинуть руководящий пост в одном из крупнейших российских медиахолдингов, но решение примет не сейчас - "было бы неплохо вернуться в Краснодарский край и писать книги".
Касаясь темы объявления в международный розыск, Марго отметила, что это "немножко неприятно".
"Зимой хотелось съездить в какую-нибудь теплую страну, например, в Латинскую Америку. Но, вероятно, теперь это нужно отложить", - призналась бобриха.
Кажется, что Симоньян, как и Соловьев, начала тосковать по временам, когда над ее головой не сгущались санкции и скандалы.
Напомним, что ранее Соловьев был очень опечален тем, что не может никуда выехать. Также он грустил по поводу заморозки его вилл в Италии. Выходя в эфиры, он был в плохом настроении, жаловался на санкции, спрашивал "а что я сделал?", "зачем вообще мне это все (пропаганда - ред.) надо?".
Оба пропагандиста, похоже, ударились об стену и поняли, что их бесславный конец не за горами.
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