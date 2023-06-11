Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Ходжавенде

11 июня в 11:50 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как сообщили Day.Az в минобороны, подразделениями азербайджанской армии на указанном направлении предприняты адекватные ответные меры.