Геополитическая реальность на Южном Кавказе начинает превалировать над мифом. Проблемы, которые раньше забыты и покрыты пылью, сегодня стали самой важной темой повестки дня - открытие Зангезурского коридора.

Да, успешная политика, которую Азербайджан продолжает вести после Отечественной войны, дает свои плоды уже сегодня. Хотя это кажется невозможным многим, но сегодня некоторые силы уже начали инициировать превращение невозможных вопросов в возможные, даже без давления со стороны Азербайджана. Говорят о том, что Россия обратилась к Армении с просьбой открыть Зангезурский коридор и коммуникационные линии в соответствии с документом о капитуляции от 10 ноября.

Столичный город Сочи недавно посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян для обсуждения вышеупомянутой проблемы. В повестке дня встречи были вопросы развития транспортной и логистической инфраструктуры, цифровизации железнодорожных грузоперевозок. Перед этим премьер-министр Армении встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустином, и Мишустин сосредоточился на проблеме разблокирования транспортных коммуникаций, то есть Зангезурского коридора.

Пашинян ответил, что он готов открыть коммуникации, но "в рамках принципа суверенитета и юрисдикции тех сторон, через которые проходят эти коммуникации". При обсуждении вопроса Пашинян также упомянул 9-й пункт заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, подписанного в ноябре 2020 года.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, руководствуясь положениями соглашения от 10 ноября, сделала заявление об открытии коммуникационных линий, включая Зангезурский коридор, и о реализации там контроля Российской ФСБ.

Эксперт BBC, британский автор Дэвид Пэрри, который прокомментировал этот вопрос для Azernews, подчеркнул возможность того, что за российским энтузиазмом по поводу Зангезура могут стоять и другие цели.

"Конечно, у меня нет сомнений в прозорливой политике Азербайджана. Однако я должен отметить, что азербайджанская сторона не должна слишком сильно полагаться на эту российскую инициативу. Иначе это может стать не более чем самообманом. В конечном счете, российской делегации будет чрезвычайно сложно принять это соглашение полностью, не говоря уже о раскрытии перед ними политической реальности. В итоге, инициатива 10 ноября будет чрезвычайно трудна в реализации, и я просто не могу представить, как ФСБ сможет обеспечить достаточный контроль над согласованным коридором, чтобы сделать ситуацию работоспособной."

Эксперт также затронул мечты Пашиняна на южном Кавказе относительно Запада и Европейского союза. По его мнению, хотя Пашинян хочет большего участия Европы на Южном Кавказе, особенно в вопросе границ и Зангезурского коридора, это кажется нереалистичным в рамках российского фактора.

"Предложение о каком-либо европейском посредничестве в Зангезурском коридоре кажется довольно нереалистичным, если учесть нынешнюю международную ситуацию. В лучшем мире, чем наш, такие оптимистичные рекомендации могли бы быть прогрессивными и полезными, но в условиях глобальных напряжений без прецедента это больше похоже на утешительное заблуждение, чем на реалистическое политическое предложение."