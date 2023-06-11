Посол ЕС поблагодарил Азербайджан за гумпомощ Украине

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко поблагодарил Азербайджан за отправку очередной гуманитарной помощи Украине.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Выражаю глубокую признательность и благодарность Азербайджану за отправку очередной гуманитарной помощи Украине!", - написал он.

Отметим, что 9 июня Азербайджан отправил очередную гуманитарную помощь Украине.

Гуманитарная помощь была организована по поручению Президента Ильхама Алиева с учетом обращения украинской стороны.

Гуманитарный груз состоял из водопроводных труб, водяных насосов, спасательных жилетов.

В то же время в Украину отправлены 20 тонн топлива, предназначенного для техники и судов, задействованных в спасательных операциях.