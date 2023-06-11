Горсовет Парижа совсем Никола Пашиняна не уважает: история одной провокации

Автор: Акпер Гасанов

Забавные новости пришли из столицы Франции. Городской совет Парижа 5 июня единогласно принял резолюцию "О предоставлении неотложной помощи "народу арцаха" и карабахцам, нашедшим убежище в Армении". Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице посольства Армении во Франции. Уже весело. Далее оказалось еще веселее.

Но прежде, чем оценить масштаб глупости провокаторов напомню, что с 1975 года Париж одновременно является и городом и департаментом, руководит которыми парижский мэр во главе Парижского совета, заседающего 11 раз в году, чьи публичные сеансы длятся до двух дней. Мэром Парижа, как известно, является Анн Идальго. О ней я ниже еще раз вспомню, а пока укажу на выкрутасы членов горсовета Парижа.

Они, видите ли, считают, что имело место какое-то "незаконное блокирование Азербайджаном Лачинского коридора". Поразительная логика из столицы страны, где полиция регулярно и жестоко подавляет акции протеста граждан, недовольных пенсионной реформой президента Эммануэля Макрона. Парижане всего лишь улицы родного города перекрывали, но их разгоняли всеми имеющимися у полиции спецсредствами. А тут Азербайджан обвиняют в "незаконном блокировании"... самого себя.

Реальность же такова, что нет Лачинского коридора, а есть Лачинская дорога. Она находится на всем миром, в том числе и Францией, признанной территории Азербайджана, который вправе устанавливать ППП и любые иные пункты проверок на своей территории. Мы же не в Армении азербайджанское ППП установили! Но члены горсовета Парижа таких деталей "не замечают".

Они продолжают тиражировать армянскую ложь о том, что "120 000 жителей "арцаха" отрезаны от остального мира". И это при том, что давно и многократно доказано отсутствие мифического "арцаха". Его даже Армения, за все годы оккупации азербайджанских земель, не признала. Или в горсовете Парижа ставят себя выше официального Еревана в этом вопросе?!

Так и получается. Ведь, премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы. То есть, руководство РА официально объявило о том, что проект "арцах" оказался лопнувшим мыльным пузырем. Но в горсовете Парижа игнорируют даже позицию Никола Пашиняна.

Там, ко всему прочему указывают, что данной резолюцией члены горсовета предоставляют мэру Парижа полномочия выступить с призывом к другим административно-территориальным единицам Франции и зарубежным городам-членам AIMF, присоединиться к этой инициативе срочной поддержки, целью которой является поддержка карабахских армян, нашедших убежище в Армении, и доставка продовольствия населению Карабаха посредством гуманитарной автоколонны.

На фоне масштаба глупости авторов данного провокационного текста о такой "мелочи", как искусственное раздувание реальной цифры арн, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, даже неудобно вспоминать. Куда интереснее будет понаблюдать за тем, чем в конечном итоге закончится эта клоунада. Ведь, мало собрать что-то во Франции и переправить в Армению. Нужно еще убедиться в том, что все собранное дойдет до Карабахского экономического района.

Мы же помним, какие скандалы имели место в рядах мирового армянства в связи с тем, что бесследно исчезали десятки миллионов долларов, собранных для карабахских армян. Пропадало и оружие, отправлявшееся карабахским сепаратистам из разных стран мира в ходе 44-дневной войны. Так что, тут тоже нужно отслеживать ситуацию, допуская финальные вопли карабахских армян, не дождавшихся помощи, которую обещает собрать и отправить горсовет Парижа.

Напоследок же, как и обещал, вернусь к мадам Идальго, которая давно неровно дышит не только к РА, но и к карабахским сепаратистам. Она, помнится, обещала посетить Карабахский экономический район Азербайджана, побывав в гостях у армянского населения этого региона нашей страны. Но как-то все не решится мадам Идальго на этот вояж. И правильно делает.

Куда ведь проще заявлять о готовности махнуть в Ханкенди, чем в реальности осуществлять в данном направлении. Чай, не Рубен Варданян эта француженка, чтобы в машине российских миротворцев, спрятавшись в грудах грязного белья путешествовать. Вот и видим мы очередной французский провокационный номер, который в реальности ничего не изменит в переговорах между Азербайджаном и Арменией, и в судьбе армян Карабахского экономического района нашей страны.