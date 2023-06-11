МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с жертвами в результате лесного пожара.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в Twitter.

"Глубоко опечалены известием о разрушительном лесном пожаре в Абайском регионе братского Казахстана.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Выражаем солидарность с народом и правительством братского Казахстана", - говорится в публикации.