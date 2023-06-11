https://news.day.az/politics/1572469.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Казахстану в связи с жертвами в результате лесного пожара.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в Twitter.
"Глубоко опечалены известием о разрушительном лесном пожаре в Абайском регионе братского Казахстана.
Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Выражаем солидарность с народом и правительством братского Казахстана", - говорится в публикации.
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