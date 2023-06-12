Армения судит своих военных за халатность

Уголовное дело, возбужденное в связи с пленением армянских военнослужащих у села Хин Тахер Гадрутского района Карабаха, передано в суд, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным следствия, из-за служебной халатности начальника штаба батальона майора В.Г. и командира, подполковника Дж.М., азербайджанская сторона получила доступ к карте армянских позиций, что позволило окружить армянских диверсантов.

"Поздно вечером 11 декабря 2020 г. ВС Азербайджана, атаковали один из блокпостов. После 40-минутного боя, по приказу майора личный состав отступил, майор же не предпринял должных мер для того, чтобы важные документы не оказались в руках противника. Завладев картами и прочей боевой документацией, азербайджанские ВС смогли взять в окружение и остальные блокпосты.

Что касается командира батальона, то он отправил командованию ошибочный доклад о стабилизации обстановки, в то время как противник накапливал дополнительные силы на данном участке. Подполковник, зная о скоплении сил противника, а также о возможности одного из армянских подразделений отойти от позиции без потерь, приказал, не имея на то оснований, оставаться на месте и перейти к круговой обороне, обещая прийти на помощь. В итоге подразделение понесло потери, погибли девять человек, еще двое попали в плен.

На основании полученных доказательств обоим офицерам были предъявлены обвинения. Предварительное следствие завершено, дело передано в суд общей юрисдикции Сюникской области (Зангезур)", - говорится в сообщении.