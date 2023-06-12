Друг познается в беде: Азербайджан не бросает на произвол судьбы

Автор: Акпер Гасанов

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко поблагодарил Баку за передачу Киеву партии гуманитарной помощи. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Twitter. "Выражаю глубокую признательность и благодарность Азербайджану за отправку очередной гуманитарной помощи Украине. Это помогает противостоять последствиям страшного преступления, разрушения Каховской дамбы... Уничтожение гражданской инфраструктуры является военным преступлением", - говорится в публикации П.Михалко.

Напомню, что гуманитарные грузы, состоящие из водяных труб, водяных насосов для откачки воды, спасательных жилетов, были отправлены самолетом из Баку в Польшу, а оттуда уже доставлены в Украину. Кроме того, азербайджанская сторона выделила 20 тонн топлива, которое будет доставлено для транспортных средств, которые принимают участие в спасательных операциях.

Наконец, в Азербайджан прибыла новая группа украинских детей. На этот раз - это школьники Ирпенской специализированной общеобразовательной школы №12 им. Зарифы Алиевой. Детей ждет насыщенная программа, которая позволит глубже ознакомиться с азербайджанской культурой и традициями. Напомню, что ранее Азербайджан принял на реабилитацию 87 украинских детей. Также напомню, что с первых дней полномасштабной российско-украинской войны представительством SOCAR в Украине были предприняты важные меры в поддержку Украины. В частности, безвозмездно было передано более 200 тыс. литров топлива Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего же, с момента начала полномасштабной российско-украинской войны, Азербайджан направил в Украину гуманитарных грузов на сумму свыше 20 миллионов долларов. А ведь мы еще не указали на то, сколь весомые денежные переводы сделали ВСУ граждане Азербайджана. Огромную помощь Украине оказывает и азербайджанская диаспора этой страны. Обо всем этом, конечно же, знают в столицах ведущих мировых держав.

Я же напомню также о том, что традиция оказания помощи Украине со стороны Азербайджана берет начало с периода президентства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Дело было в конце 90-ых годов прошлого века. Тогда Россия внезапно прекратила поставки солярки в Украину. А это была пора сбора урожая. В итоге, в Киеве обратились с письмом на имя Президента Азербайджана Гейдара Алиева.

С ним украинская делегация и отправилась на прием к Гейдару Алиевичу. Он спросил, какой объем солярки вам нужен? Украинская сторона ответила тогда, что нужно 500.000 тонн солярки. Так вот Азербайджан дал сразу, без всякой предварительной оплаты, 100.000 тонн солярки. При этом, как только по украинским телеканалам был показан сюжет о том, что Азербайджан поставил Украине солярку, так сразу засуетились россияне. Они поняли, что попытка давления на Украину провалилась и не только согласились поставить весь необходимый объем солярки, но и снизили цену на нее. Вот так, благодаря Гейдару Алиеву, Украина спасла свой урожай.

Сейчас, продолжая традицию своего великого отца, Украине помогает действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причем, в самый трагический момент, в период большой, кровавой, тяжелой войны. И ныне - сразу после подрыва Каховской ГЭС. А ведь кроме того, официальный Баку всегда громко заявлял о своей поддержке территориальной целостности Украины.

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Страна выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил недавно на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Такой позиции Азербайджан придерживался всегда. Ведь в ее основе лежит справедливый принцип территориальной целостности, суверенитета государств, в данном случае Украины. Говорю это для того, чтобы подчеркнуть, сколь верным и надежным другом является наша страна для своих стратегических союзников.

В соседней Грузии, напомню, это тоже ощутили. Напомню слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по этому поводу. "Прежде всего, я хотел бы вспомнить 2005 год. В то время у нас был большой энергетический кризис: газопроводы и линии электропередачи, входящие в Грузию, были перекрыты. Азербайджан спас миллионы грузин от холода. Я бы даже сказал, что Азербайджан спас нас от голода и смерти. Это продолжалось в течение нескольких недель. Ни я, ни народ Грузии никогда не забудем этой помощи. Затем, когда наша страна была захвачена в 2008 году, Азербайджан предпринял ряд мер по производству энергии в экономической сфере, имевших жизненно важное значение для Грузии. Это была поддержка настоящего друга, настоящего брата. Не каждый брат поможет, как Азербайджан. Такие вопросы будут помнить на протяжении поколений и веков", - подчеркнул он.

В этой связи возникает всего один простой вопрос - помогла ли Армения когда-нибудь Грузии или Украине? Ответ очевиден - никогда и ничем. Не было помощи этим двум странам, в самые трагические и переломные моменты их истории не при одном из президентов РА. Нет ее и сейчас. А ведь Никола Пашиняна в свое время называли едва ли не последователем Михаила Саакашвили и Виктора Ющенко, цинично и ошибочно ставя знак равенства между революциями в Грузии и Украине и тем балаганом, что имел место в Армении.

Время расставило все по своим местам. Оно показало, что Армения не была, не является и не будет страной, готовой оказать помощь Украине или Грузии. Армения была, есть и будет под тотальным влиянием России, какие бы громкие заявления не звучали из Еревана в адрес Кремля. Армения была, есть и будет страной, которая сама стоит на паперти, желая получить помощь отовсюду, откуда можно и даже нельзя. В этом - кардинальная разница между Азербайджаном и Арменией. В этом же - причина куда большего авторитета Азербайджана в Украине, в Грузии и на мировой политической арене.