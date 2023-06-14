Военная мощь Азербайджана и Турции обеспечит стабильность в регионе

Президент Азербайджана совершенно прав, говоря, что в современном мире фактор силы выходит на передний план. К сожалению, международное право не работает, в чем азербайджанский народ мог убедиться в течение тридцатилетней армянской оккупации. Действительно, к результату привели не переговоры, а сила Азербайджана. Поэтому Азербайджан и Турция должны быть рядом друг с другом - это удвоит их мощь.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Президент Эрдоган незаурядная личность и незаурядный политик, который очень любит Азербайджан. Азербайджанский народ отвечает ему взаимностью. Мы с большим волнением следили за президентскими выборами в Турции, и выбор, сделанный турецким народом, откликнулся радостью в сердцах и нашего народа. Реджеп Тайип Эрдоган - это лидер мирового масштаба. Иметь такого друга, как Президент Эрдоган, и такого союзника, как Турция, для Азербайджана очень важно, особенно на таком непростом геополитическом пространстве, как наш регион.

Отношения Азербайджана и Турции развиваются динамично во всех направлениях, в том числе и особенно в сфере обороны. Мы очень благодарны предыдущему министру обороны Турции Хулуси Акару, который завоевал большое уважение в Азербайджане, многое сделал, особенно в период победоносной 44-дневной войны. Его деятельность на благо военного сотрудничества двух стран заслуживает самой высокой оценки и уважения со стороны азербайджанского народа.

Оборонное сотрудничество Азербайджана и Турции началось не сегодня и не вчера и развивается оно по возрастающей. Так, в текущем году будут проведены 16 совместных учений, 6 из которых уже состоялись. Несомненно, при новом руководстве турецкого Минобороны военное сотрудничество двух стран сохранит прежнюю динамику. Генерал Яшар Гюлер, будучи начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики, сделал много для совершенствования подготовки азербайджанской армии и повышения ее боеспособности. Эту работу он продолжит и на новом посту. Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться и при новом руководстве министерства обороны. Прочный фундамент этих отношений позволит генералу Гюлеру укрепить взаимодействие вооруженных сил наших стран.

Самое главное - не будем забывать, что действия оборонного ведомства зависят от той политики, которую проводит Верховный главнокомандующий - глава государства. Политика Президента Эрдогана с нашей страной всегда находилась на самом высоком уровне, и все государственные структуры Турции, в том числе военные, продвигают эту политику главы государства.

Военное взаимодействие имеет особое значение для двух наших стран. Азербайджан - это экономически развитая, стабильная страна, возглавляемая лидером, на которого можно положиться и который знает, что, как и когда нужно делать. Роль Турции для Азербайджана и Азербайджана для Турции имеет большое значение. Мы сплетены очень глубокими корнями. Турецко-азербайджанский союз, как сказал Ильхам Алиев, важен для наших народов, для региона, для тюркского мира.

Сегодня отношения между армиями двух стран вышли на новый уровень. После подписания Шушинской декларации часто звучит мнение, что вооруженные силы Турции и Азербайджана - это единая армия. В каком-то смысле, это так и есть. Ведь если потребуется защищать интересы Турции, Азербайджанская армия готова к этому. И наоборот, турецкая армия готова защитить интересы Азербайджана в случае необходимости. Все процедуры в этом реализованы, подписаны документы, проводятся совместные учения. Как раз в эти дни в Конье продолжаются международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix-2023", в которых участвуют азербайджанские пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС, военнослужащие ВМС и сил специального назначения Азербайджана.

Мы никогда не забудем ту моральную, политическую и военно-техническую поддержку, которую Турция оказала Азербайджану в период 44-дневной войны. В свою очередь, Азербайджан всесторонне поддержал Турцию после катастрофического февральского землетрясения. Наши спасатели первыми пришли на помощь и покинули место бедствия самыми последними. А сейчас, как известно, азербайджанская сторона помогает пострадавшим от землетрясения турецким городам восстанавливаться. Так, наша страна построит в Кахраманмараше городок из тысячи домов. Он сделает это для братского народа, несмотря на то, что Азербайджан сам недавно вышел из войны, на то, что двадцать процентов его территории тотально разрушены и тотально заминированы. И все это взаимно. Не хочу занимать время перечислением тех моментов, которые связывают наши страны. Их очень много.

В области военно-технического сотрудничества подписаны крупные контракты на закупку турецких вооружений, производимой Турцией современной военной техники. Есть и проекты совместного производства.

Президент Ильхам Алиев после встречи с Президентом Эрдоганом очень правильно заметил, что в современном мире все решает сила. К сожалению, это так. Международное право не работает, в чем азербайджанский народ мог убедиться в течение тридцати лет армянской оккупации. Мы освободили свои земли, но к этому привели не переговоры, не сила международного права, а наша собственная военная мощь, которую мы должны продолжать развивать. И Турция оказывает нам в этом направлении незаменимую помощь.

Мы с радостью наблюдаем за быстрым развитием оборонной промышленности в Турции. На сегодня в ВПК братской страны действуют около 1500 компаний. Семь из них входят в ТОП-100 мировых производителей вооружений. Недавно, на полях TEKNOFEST в Стамбуле Baykar и Азербайджан подписали протокол о совместном производстве БПЛА. А еще раньше в Баку была создана компания Bayraktar Technologies Azerbaijan, которая займется разработкой автономных технологий и искусственного интеллекта. Все это очень важно и будет способствовать развитию азербайджанского оборонпрома. Что же касается приобретения Азербайджаном самого современного турецкого вооружения, то это, несомненно, скажется на улучшении оснащенности Азербайджанской армии и повышении ее боеспособности.

Хочу подчеркнуть - шаги, предпринимаемые Турцией и Азербайджаном в направлении повышения обороноспособности своих армий и укрепления вооруженных сил, не носят агрессивного характера, не преследует никаких оккупационных целей и не направлены против других государств. Но сегодняшние реалии таковы, что только сила может предотвращать многие угрозы миру и стабильности. Никакие международные организации и законы на это не способны. Мощь наших вооруженных сил и братский союз между Азербайджаном и Турцией могут стать гарантом стабильности в нашем регионе.

Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана, После Второй карабахской войны Президент Ильхам Алиев поставил задачу развития Азербайджанской армии по модели турецких ВС. Это направление сотрудничества еще более сблизит нас. В этом контексте обращает на себя внимание участие президентов Азербайджана и Турции в открытии нового Центрального командного пункта ВВС Азербайджана.

Выполнение пунктов Шушинской декларации, работа по переходу Азербайджанской армии на турецкую модель осуществляются планомерно и поступательно. Учитывая политические амбиции некоторых региональных государств, наличие у Азербайджана мощных вооруженных сил является исторической необходимостью.

Лейла Таривердиева