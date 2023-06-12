Подразделения МЧС Азербайджана примут участие в учениях в Грузии

В Грузии пройдут масштабные учения с участием подразделений пожарной охраны Азербайджана, Армении и Молдовы.

Как передает Day.Az, информацию распространила Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии.

Было отмечено, что учения, которые пройдут с 12 по 16 июня по заранее подготовленному сценарию, пройдут в рамках программы технической помощи экспертам ЕС.

Сообщается, что целью учений является координация и организация коммуникации соответствующих структур во время крупномасштабных стихийных бедствий. Было отмечено, что в учениях будут задействованы пожарные машины и авиационные средства.