https://news.day.az/politics/1572636.html Подразделения МЧС Азербайджана примут участие в учениях в Грузии
Подразделения МЧС Азербайджана примут участие в учениях в Грузии
В Грузии пройдут масштабные учения с участием подразделений пожарной охраны Азербайджана, Армении и Молдовы.
Как передает Day.Az, информацию распространила Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии.
Было отмечено, что учения, которые пройдут с 12 по 16 июня по заранее подготовленному сценарию, пройдут в рамках программы технической помощи экспертам ЕС.
Сообщается, что целью учений является координация и организация коммуникации соответствующих структур во время крупномасштабных стихийных бедствий. Было отмечено, что в учениях будут задействованы пожарные машины и авиационные средства.
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