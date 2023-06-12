https://news.day.az/politics/1572642.html Синан Оган будет сопровождать Эрдогана во время его визита в Азербайджан
Синан Оган будет сопровождать Эрдогана во время его визита в Азербайджан
Синан Оган будет сопровождать Эрдогана во время его визита в Азербайджан.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в рамках официального визита, намеченного на 13 июня вместе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Азербайджан посетит также и бывший кандидат в Президенты Турции, член Великого национального собрания Турции Синан Оган.
Отметим, что Азербайджан и Турецкая Республика Северного Кипра стали первыми странами, куда запланировал отправится Эрдоган после своего избрания на пост Президента Турции.
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