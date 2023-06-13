Переговоры между Баку и Ереваном зашли в тупик по вине Армении

Переговоры между Азербайджаном и Арменией находятся в тупиковом состоянии. Главная причина этого заключается в лицемерном поведении армянского руководства, которое играет двойную игру и с Западом, и с Россией.

"Да, то, что делает Армения, - это повторение переговоров, которые она вела с Россией и Западом. Она едет на двух конях, намереваясь поддержать только одного, когда почувствует, что этот конь будет лучшим для ее спасения", - заявил ирландский политический аналитик, историк Патрик Уолш в комментарии Azernews о двуличии Пашиняна перед Западом, передает Day.Az.

"По сути, Пашинян стремился передать вопрос Карабаха России, но обнаружил, что Кремль - ненадежный союзник. Теперь он стремится "интернационализировать" так называемый вопрос о статусе, то есть Запад используется как инструмент Еревана. Запад согласен играть в эту игру пока что, но рано или поздно он потребует, чтобы Армения прекратила взаимодействие с Москвой, если она хочет получить помощь от Запада. Вашингтон здесь не для продвижения мирного соглашения, которое укрепит позицию Путина", - считает эксперт.

Но проблема не заканчивается здесь. Армянская сторона не только самостоятельно, но и через своих покровителей вмешивается в вопрос территориальной целостности Азербайджана и пытается навредить ему. К сожалению, официальный Париж высказывает мнения и принимает решения, основываясь на тезисах, представленных Арменией, не тщательно рассматривая международное право. Прежде всего, пограничный пункт, созданный на Лачинской дороге, расположен на территории Азербайджана, и сотни армянских меньшинств, живущих в Карабахе, проходят через этот пункт каждый день. Но официальный Париж игнорирует данный факт и поддерживает сепаратистские силы Армении. Политический аналитик также пояснил реакцию Европейского союза на эту предвзятую позицию Франции.

"Париж склоняется к армянской стороне и всегда склонялся. С одной стороны, Франция действительно оказывает господствующее влияние на внешнюю политику ЕС после выхода Британии. Мишель и фон дер Ляйен - слабые лидеры, и Макрон считает, что французское превосходство в Европе является императивом. С другой стороны, ЕС находится под американским гегемонизмом с момента войны в Украине. Однако Макрон хочет утвердить любую степень независимости, которая есть у ЕС, как французскую политику. Париж действительно не учитывает международное право и является крайне лицемерным. Он полностью поддерживает и облегчает военные действия против сепаратистов в Украине, одновременно поддерживая то же самое в Карабахе в политических целях", - сказал Уолш.

Следует отметить, что некоторые огорчительные вопросы не заканчиваются с Арменией. Хотя Армения является очень маленькой страной по территории, экономике и населению, ей оказывается чрезмерная помощь, и даже ее прихоти во многих случаях игнорируются. Недавно США наложили эмбарго на 20 армянских компаний, связанных с незаконной торговлей с Россией. Это только деловая сторона вопроса. Однако такое безответственное действие государства, как Армения, до сих пор игнорируется. Хотя Азербайджан является наиболее надежным экономическим партнером для Европы, Запад проявляет безразличное поведение в таких чувствительных вопросах. По словам ирландского эксперта Патрика Уолша, Армения по-прежнему полезна некоторым сверхдержавам в определенном смысле.

"Это должно одновременно смущать и раздражать азербайджанцев. Но это не отличается от ситуации до войны 2020 года. К сожалению, международное право не применяется так, как должно быть. Оно применяется выборочно в соответствии с политическими интересами крупных держав. Это, безусловно, полезно в моральном смысле, так как, пока эти державы будут раздражены, им будет трудно действовать полностью против него. Но, к сожалению, все в конце концов может привести к решению силой, как это было в 2020 году. Этот факт, который сейчас игнорируют те на Западе, кто не настаивает на применении международного права, будет иметь последствия. Если вопрос будет решен силой, его придется решать совместно с державой, которая более готова к этому благодаря высокоуровневым тайным договоренностям. И это не Запад. Таким образом, поддерживая армянское препятствие, Запад передает процесс своему оппоненту в Москве", - подчеркнул Патрик Уолш.