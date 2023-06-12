https://news.day.az/politics/1572694.html В Баку опровергли очередную ложь армян
В Баку опровергли очередную ложь армян
Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что 12 июня в 14:15 позиции ВС Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечарского района, якобы были обстреляны из стрелкового оружия и минометов различного калибра подразделениями азербайджанской армии, является полностью ложной и не соответствует действительности, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении.
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