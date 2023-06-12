В Баку опровергли очередную ложь армян

Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что 12 июня в 14:15 позиции ВС Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечарского района, якобы были обстреляны из стрелкового оружия и минометов различного калибра подразделениями азербайджанской армии, является полностью ложной и не соответствует действительности, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении.