Эрдоган приедет сегодня в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибывает сегодня в Азербайджан.

Об этом говорится в публикации в соцсети посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи, сообщает в понедельник Day.Az.

"Мы ждем прибытия нашего уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня состоится большая встреча братьев", - говорится в публикации.