https://news.day.az/politics/1572697.html Эрдоган приедет сегодня в Азербайджан
Эрдоган приедет сегодня в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибывает сегодня в Азербайджан.
Об этом говорится в публикации в соцсети посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи, сообщает в понедельник Day.Az.
"Мы ждем прибытия нашего уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня состоится большая встреча братьев", - говорится в публикации.
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