https://news.day.az/politics/1572700.html ANAMA отчиталось об итогах работы за неделю - ВИДЕО
ANAMA отчиталось об итогах работы за неделю - ВИДЕО
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию за период 5-10 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 16 противопехотных, 26 противотанковых мин и 57 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 146 гектаров, говорится в сообщении.
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